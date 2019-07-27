"جولي شيك" تستعرض خططها التوسعية في الإمارات والمنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أرون لي الرئيس التنفيذي لشركة "جولي شيك"، المنصة العالمية الرائدة في التسوق عبر الإنترنت، في العاصمة الصينية بكين، على هامش المنتدى الإماراتي الصيني الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية، وشارك في استضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.

واستعرض أرون لي، خلال اللقاء آخر تطورات عمل الشركة الصينية وخططها التوسعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أرون لي، إن الشركة تركز عملياتها على منطقة الشرق الأوسط من خلال مراكز رئيسية في الإمارات، والسعودية، والأردن، مشيراً إلى أن الشركة تتخذ من مقرها في الإمارات منصة انطلاق لتوسيع عملياتها لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في الدولة والتي تعد السوق الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسرع سوق إقليمي للتجارة الإلكترونية.

وبادرت شركة "جولي شيك" بتنفيذ خطة عمل وطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الصناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهي عضو مؤسس لتحالف التعاون الالكتروني للتجارة عبر الحدود الصينية.

وتم اختيار الشركة ضمن "أفضل 50 علامة تجارية رائدة في الصين"، كما تم ادراجها أيضاً ضمن "أفضل 50 مؤسسة قيمة في الصين".

وأضاف أرون لي، أن الشركة تطوع أحدث التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخم لدعم نموذج عمل المنصة العالمية.

وتتمتع "جولي شيك" بشراكات استراتيجية عميقة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة.

وأكد أن حزم التحفيز غير المسبوقة التي طرحتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والدعم الحكومي لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، يمثلان محرك رئيس لنمو هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة بما يضمن احتفاظ الدولة بصدارتها الإقليمية على هذا الصعيد.

وأشار إلى انتشار الإنترنت وتوفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وزيادة عدد الشباب الراغبين في تبني الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا المتاحة عبر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر من أهم العوامل الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية، وتوسيع الشركة لنشاطها في الدولة وذلك في إطار خططها المستقبلية لضخ مزيد من الاستثمارات المالية، لتعزيز تواجدها بالمنطقة وزيادة شبكتها محلياً وإقليمياً.

وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تعد مصدر إلهام لتوفير الطرق التكنولوجية المتقدمة واللوجستية لنقل مختلف المنتجات والبضائع عبر الحدود بما يتيح للمستهلكين في جميع أنحاء العالم الحصول على منتجات ذات جودة عالية.

ويصل حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 16 مليار دولار بنهاية عام 2019، لتسجل معدل نمو سنوي يتجاوز 23% حتى عام 2022.