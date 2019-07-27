«سوتشي» تستحوذ على حجوزات عيد الأضحى للإماراتيين والمقيمين

المصدر: دبي - البيان

استحوذت مدينة «سوتشي» الروسية على اهتمامات سياح الدولة من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن سياح دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصدرت المدينة حجوزات عيد الأضحى المقبل.

ووفقاً لممثل مدينة سوتشي في الإمارات الرئيس التنفيذي لشركة «أتلانتيس للعطلات» راشد النوري، فإن نمو أعداد السياح من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي قفز أكثر من 100% في ظل وجيز لم يتعد الشهرين.

وقال النوري، سجلنا تدفقاً كبيراً على سوتشي التي تصدرت حجوزات الدول القريبة والبعيدة، حيث نالت الوجهة الجديدة استحسان السياح الإماراتيين والمقيمين، إضافة إلى سياح دول مجلس التعاون.

وأضاف أن الانطباع الممتاز الذي تركته في الأفواج الأولى من زوار سوتشي ساهم في ترسيخ سوتشي كوجهة مثالية للسياحة العائلية والسياحة العلاجية في ظل القدرات الكبيرة للمدينة التي تعد منتجعاً صحياً مفتوحاً خاصةً نظير ما تتمتع به من مناظر خلابة وبيئة صحية وهواء غني بالأوزون يعتبر الأنقى في العالم.

ووفقاً للنوري، فإن العائلة الإماراتية وجدت ضالتها في سوتشي التي تتوفر على كل المقدرات السياحية كما هو موجود في الوجهات التقليدية زيادة على ذلك أسعار سوتشي تعتبر الأقل في أوروبا فالسائح إلى المدينة يتمتع بمميزات سويسرا وغيرها لكن بأسعار أقل ما يقال عنها إنها الأرخص في كامل أوروبا.

وأشار النوري، إلى البنية التحتية الحديثة للمدينة وللمعمار الأوروبي الحديث الذي يزين سوتشي فضلاً عن الفنادق المتطورة والتابعة لكل العلامات العالمية المعروفة في العالم التي تمكن السائح من قضاء أمتع الأوقات بأفضل الأسعار.