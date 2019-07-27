«فوربس»: الإمارات تتصدر الذكاء الاصطناعي عربياً

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تتصدر دولة الإمارات العالم العربي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات ومجالات الحياة الأخرى، وأعطت حكومتها الأولوية للذكاء الاصطناعي بما في ذلك استراتيجية الذكاء الاصطناعي وأنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي مع تكليفها بالاستثمار في التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير أصدرته أمس مجلة فوربس الأمريكية.

وباعتباره من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بعد حلوله في المرتبة الثالثة عام 2018 وفقاً لتقرير المرور العالمي الصادر عن مجلس المطارات، يعتبر مطار دبي الدولي رائداً في استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويرى تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة الروبوتات، يجب أن تتعامل بالفعل مع مناولة الأمتعة بما في ذلك التعرف عليها ووضع الأكياس في صناديق مناسبة ثم إخراجها من الطائرة دون تدخل بشري. وفي تصوره أن تكون تلك الروبوتات محاكية للأتمتة والروبوتات المستخدمة في مستودعات أمازون.

وستساعد السيارات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والكهربائية بنسبة 100٪ مطار دبي على زيادة الكفاءة في عملياته اليومية، بما في ذلك التحسينات بين النقل البري والسفر الجوي وفي المستقبل، يمكن أن تستقبلك المركبات ذاتية الحركة، المحملة بالفعل بأمتعتك، عند الرصيف.