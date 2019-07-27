انتعاش أسعار ومبيعات عقارات دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

سجل متوسط أسعار بيع العقارات والمبيعات في دبي خلال الربع الثاني من 2019 ارتفاعاً 17%، بالمقارنة مع الربع الأول وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن مكتب دبي التابع لشركة «أُلسوب آند أُلسوب» البريطانية للعقارات، موضحاً ارتفاع متوسط أسعار تأجير العقارات في دبي أيضاً 1% من الربع الأول إلى الفصل الثاني من العام الجاري.

وأكد لويس أُلسوب، الرئيس التنفيذي للشركة، أن ارتفاع أسعار العقارات يعد أمراً مشجعاً للغاية لسوق العقارات في دبي، مضيفاً أن بيانات المبيعات بالربع الثاني تشير إلى مزيد من الإيجابية بانتظار سوق العقارات في دبي خلال الفترات المقبلة، وكذلك إلى استقرار الأسعار أو تحولها إلى الارتفاع. والوقت وحده كفيل بتأكيد ذلك».

ورصد التقرير ارتفاعاً في عدد عمليات تسجيل بائعي ومشتري العقارات في دبي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع عدد عمليات تسجيل البائعين 16,5%، بالمقارنة مع الفصل الأول وبنسبة 31% بالمقارنة مع الفصل الثاني من 2018، بينما ارتفع عدد عمليات تسجيل المشترين 12%، بالمقارنة مع الفصل الأول وبنحو 37% بالمقارنة مع الربع الثاني من 2018.

إلى ذلك أفادت بيانات صادرة عن شركة «لاكسهابيتات» للوساطة العقارية في دبي بتحقيق ارتفاع ملحوظ في عمليات بيع العقارات في دبي خلال الربع الثاني من 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في الإمارة 20.4 مليار درهم.