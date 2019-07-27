«مونداك»: ملكية الأجانب بنسبة 100 % تعزّز تنافسية الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

أكدت دراسة نشرتها مونداك العالمية أن قرار الإمارات بشأن منح الملكية المطلقة بنسبة 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً عبر 13 قطاعاً سيساعد على فتح وتوسيع القطاعات الاقتصادية وجذب مستثمرين جدد وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لاقتصاد الإمارات.

ويمنح القرار المستثمرين فرصة الاستحواذ على مختلف الأسهم في عدد من الأنشطة الاقتصادية في قطاعات مثل الفضاء والتكنولوجيا الخضراء بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية والطاقة ومحطات الطاقة الهجينة. وتشمل مجالات الملكية الأجنبية النقل والتخزين ما يسمح بتملك مشاريع التجارة الإلكترونية واللوجستية وسلسلة التوريد النقل.