«إيكونومست» تتوقّع تواصل الأداء المصرفي القوي في الإمارات 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يقف على أرض صلبة ويحقق أداءً قوياً منذ العام الماضي.

وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة تقريراً أمس عن أداء بنوك الإمارات حتى يونيو الماضي بعنوان «اقتصاد الإمارات: زيادة أصول البنوك في النصف الأول من 2019»، ورصد زيادة الودائع في بنوك الإمارات إلى 1.08 تريليون درهم في نهاية يونيو بالمقارنة بـ1 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي وكذلك نمو القروض إلى 946 مليار درهم بالمقارنة بـ886 مليار درهم في يونيو 2018.

وأكد التقرير أن الأرقام توضح احتفاظ المنظومة المصرفية في الإمارات بأدائها المالي الجيد منذ العام الماضي، حيث تمتلك أهم متطلبات ومعايير هذا الأداء، وهي معدل رسملة كافي سيولة وفيرة ونمو حجم الائتمان.

وتوقع التقرير أن تواصل بعض مؤشرات الأداء المصرفي أداءها القوي في الإمارات خلال الفترة المتبقية من 2019، ومن أهمها ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للشركات والمؤسسات، خاصة بفعل إسهام قطاعات بعينها، ومنها الإنشاءات، الاتصالات، النقل، التخزين، والتصنيع وتجارة التجزئة.

ورصد التقرير اتجاهاً متنامياً إلى الاندماج بين البنوك الإماراتية، وتوقع استمراره. وأشار إلى اهتمام بنوك الإمارات بالاستثمار في التقنية المالية، ورصد إطلاقها عدة مبادرات وصفها بالجريئة لنشر الرقمنة في الخدمات المصرفية ومنها إطلاق منصات للخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهواتف الذكية وتوقّع أن تتوسع بنوك الإمارات توسعاً في تبني التقنية المالية خلال الفترة المقبلة.