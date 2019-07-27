88 مليون درهم إيرادات إدارة المرافق في الإمارات بحلول 2024

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت دراسة حديثة أن تشهد سوق إدارة المرافق والمنشآت في دولة الإمارات انتعاشاً هائلاً في نموها، وأن يرتفع صافي الإيرادات المتولدة عن هذه السوق على مدى خمس سنوات من الآن بمعدل نمو سنوي إجمالي مركب يبلغ 9.8%، بحيث تصل قيمته إلى نحو 24 مليون دولار (88.11 مليون درهم) بحلول 2024.

وصدرت الدراسة عن موقع «ريسيرش أند ماركتس. كوم» الشبكي الأيرلندي، وأكدت أن هذا النمو المتوقع يُعزَى بالأساس إلى عاملين رئيسيين، وهما الاستثمار المتزايد، خاصة من جانب الحكومة، في قطاع الإنشاءات؛ ونمو صناعة السياحة بالإمارات.

وأوضحت أن الإمارات تجري حالياً ما وصفته بعملية إعادة تعريف معالمها السياحية الجذابة، وهو ما يتمثل في إنشاء مشروعات سياحية جديدة ومبتكرة، من أبرزها «ميناء خور دبي»؛ و«جزيرة بلو وترز»،. وتعد هذا المشروعات عاملاً مهماً في الازدهار المتوقع لسوق إدارة المرافق بالدولة.

وذكرت أن سوق إدارة المرافق في الإمارات تنقسم إلى شعبتين من حيث كيفية تقديم الخدمة، وهما الشركات الداخلية، والتي تستأثر بأكثر من نصف السوق، والتعهيد الخارجي، بينما تتضمن الخدمات نفسها إدارة العقارات، والتي تستأثر وحدها بما يزيد على 25% من حجم السوق في الإمارات.