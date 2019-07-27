«جلوبال فاينانس»: دبي تعيد تعريف نفسها كمركز لتقنية المعلومات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «جلوبال فاينانس» أن دبي تعمل الآن بجد من أجل إعادة تعريف وتقديم نفسها أمام العالم باعتبارها مركز تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت المجلة الشهرية المتخصصة في شؤون المال والاقتصاد حول العالم تقريراً خاصاً عن دبي أمس بعنوان «دبي: روابط ملزمة»، تناولت فيه الرابط بين اقتصاد دبي وبين أسعار النفط العالمية.

وأكد التقرير أن دبي قطعت خطوات بعيدة في سبيل النأي بنفسها عن التأثر بأسعار النفط العالمية المتسمة بالتقلبات المستمرة، فاعتمدت على موقعها الاستراتيجي وعلى قوانينها التجارية المرنة التي تضمن للمستثمرين الأجانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية على أرضها، حتى نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار في عام 2018، وبارتفاع نسبته 43% عن 2017.