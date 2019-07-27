المنتدى الاقتصادي العالمي: مزارع دبي العمودية تعزز انتشار تقنياتها

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن مشروعات المزارع العمودية التي بدأت تنتشر على نحو متزايد في دبي خلال الفترة الأخيرة تسهم في تعزيز انتشار التقنية الزراعية الحديثة وتمنحها دفعة قوية.

ونشر المنتدى أمس تقريراً عن دور التقنية في مساعدة قطاع الزراعة على خفض الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة احترار الأرض.

وتطرق إلى المزارع العمودية، ورصد انتشارها المتنامي أخيراً في مختلف أنحاء العالم، ومنها دبي. وسلط الضوء بصفة خاصة على المشروع الذي أطلقته «الإمارات لتموين الطائرات» العام الماضي، بالشراكة مع شركة «كروب وان» الأمريكية، لاستثمار 146.8 مليون درهم «40 مليون دولار أمريكي»، في بناء أكبر منشأة للزراعة الرأسية على مستوى العالم.