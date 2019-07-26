مجلة أمريكية: دبي توفر أفضل المزايا لإقامة المشاريع الناشئة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة «أول توب» الأمريكية لمعلومات المشاريع الناشئة وخدمة رجال الأعمال أن دبي مرت بتغيرات على مدى 40 سنة، هي الأكثر إثارة لأي مدينة في التاريخ الحديث.

وخلال تلك الفترة، تحولت دبي من مركز تجاري صغير إلى مدينة عالمية متقدمة، وأصبحت اليوم مقصداً سياحياً عالمياً يجذب نحو 16 مليون سائح سنوياً، وهو ما تتوقعه فقط مدن مثل باريس أو لندن أو بانكوك.

وأكدت المجلة أن دبي يجب أن تكون هي الخيار الأول عند إقامة مشروع تجاري جديد أو شركة ناشئة، لأنها توفر أفضل المزايا لذلك لعدة أسباب.

ومن تلك الأسباب التنوع الاقتصادي وأن دبي تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى.

كما تتوفر العمالة الماهرة في دبي بفضل سياسات العمل المشجعة.