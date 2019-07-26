«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

المصدر: دبي - البيان

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، تصنيف، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على الفئة A-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة العالمية إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين سجلت نمواً كبيراً في عام 2018 ومطلع العام الجاري من خلال الحصول على عدد كبير من الحسابات التجارية والتجزئة.

غير أن ستاندارد آند بورز لفتت إلى أن معدل المخاطر المالية للشركة لا يزال مرتفعاً. وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس كفاية رأس مال الشركة، الذي سيظل عند مستوى AAA حسب نموذج الوكالة للتصنيف، بدعم من العائدات الربحية من أنشطة الاستثمار خلال العامين المقبلين.