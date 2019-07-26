«ترافيل ديلي نيوز»: فعاليات «المركز التجاري» تغذي اقتصاد دبي

المصدر: دبي- وائل الخطيب

سلط تقرير نشره موقع«ترافيل ديلي نيوز» الضوء على المعارض والفعاليات التجارية والمؤتمرات الناجحة التي أقيمت في عام 2018 التي ناهز عددها ال 97 وجذبت أكثر من 2.5 مليون من المشاركين في الفعاليات، وأكثر من مليون زائر دولي، مما يعكس العائد المستمر على الاستثمار الذي يتم توفيره باستمرار للمشاركين العالميين. وأبرز التقرير نجاح المركز في مواءمة استراتيجيته مع محفظة استثماراته على المديين المتوسط والطويل، وتنويع الأجندة، وإثراء المحتوى، وبرامج توفير تجربة الزوار لدعم الأهداف الطموحة المحددة في رؤية الإمارات 2021.

وقال: يواصل اقتصاد دبي تحقيق نمو مستمر من مساهمة سياحة الأعمال، التي تقود أجندة التنويع الاقتصادي في البلاد التي تم تحديدها في استراتيجية دولة الإمارات المئوية 2071. وعلى هذا الأساس، فإن محفظة أنشطة مركز دبي التجاري العالمي والأنشطة الممكّنة من خلال الفعاليات التي تمت استضافتها وتنظيمها وإقامتها في الموقع، تولد عائدات عالية للصناعات المساعدة عبر النظام البيئي للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مع استمرارها في العمل كمحفز اقتصادي للإمارة. وسجل أحدث تقرير لتقييم الأثر الاقتصادي للمركز لعام 2018 رقماً قياسياً بلغ 13.1 مليار درهم، أي ما يعادل 3.3 ٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تم إضافته إلى القيمة الاقتصادية الإضافية المحتجزة من قبل مركز دبي التجاري العالمي.

ونقل التقرير هلال المري عن المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي،: ساعد تطور دبي كوجهة رائدة للمعارض والفعاليات التجارية والمؤتمرات بلا شك على تشكيل سمعتها كمركز عالمي لمجتمع الأعمال الدولي، وكان المركز رائداً في هذه الرحلة. والزخم الذي تحقق خلال العقود الأربعة الماضية، يضع المركز في موقع قوي مع التقدم نحو عام 2020. .