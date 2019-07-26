شراكة بين «ميلينيوم الشرق الأوسط» وقسم العطلات بفلاي دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكة مع عطلات من فلاي دبي، قسم العطلات التابع لفلاي دبي، في تعاون يستهدف قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكن لعملاء فلاي دبي وفنادق ومنتجعات ميلينيوم الحصول على مزايا وباقات حصرية، تقدمها عطلات من فلاي دبي.

وقال أليكسندر سوسكي، نائب الرئيس المساعد لشؤون المبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ميلينيوم: «تأتي شراكتنا مع عطلات من فلاي دبي في إطار جهودنا لبناء شراكات استراتيجية واستقطاب المزيد من السياح للمنطقة. ونتطلع إلى توفير باقات خاصة وأسعار منافسة للمسافرين على متن خطوط فلاي دبي للاستمتاع بتجربة ضيافة مميزة في فنادق ومنتجعات ميلينيوم».

وقال نيلسون دي سوزا، نائب الرئيس لشركة عطلات فلاي دبي: «نسعى لزيادة الفرص أمام مسافرينا عند حجزهم لإحدى الباقات الخاصة عبر عطلات من فلاي دبي».

وتشغل ميلينيوم الشرق الأوسط حالياً 42 فندقاً ومنتجعاً وفق رؤية تستهدف افتتاح 10 فنادق جديدة هذا العام و35 فندقاً في مختلف أنحاء المنطقة خلال الأعوام المقبلة. وأطلقت فلاي دبي قسم العطلات في 2018 وتقوم بتوسيع منتجها والعروض المتاحة على شبكة فلاي دبي باستمرار.