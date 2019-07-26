«أمريكان إكسبريس» تطبق تقنية الدفع اللاتلامسية في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط طرح تقنية الدفع اللاتلامسية، وستطبق على البطاقات الصادرة اعتباراً من يوليو الجاري، بهدف تقديم تجربة أسهل وأحدث لجميع أعضاء البطاقات.

وتماشياً مع سعيها الدؤوب للابتكار من خلال استخدام التقنيات المتطورة لتقديم أفضل خدمة لأعضاء البطاقات في جميع الأوقات، سيتم إصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية في جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال حمد حساني، رئيس قسم بطاقات الأفراد لدى أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: تعتبر بطاقات الدفع اللاتلامسية مثالاً جلياً لالتزام أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط بتوفير الدعم الأقوى لأعضاء البطاقات، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

وستجعل بطاقاتنا اللاتلامسية الجديدة من التسوق ودفع رسوم الخدمات عملية أسهل وأسرع. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أعضاء البطاقات، أينما كانوا في العالم، وخاصةً الذين يسافرون بشكل متكرر، من لمس جهاز نقطة الدفع باستخدام بطاقاتهم وإتمام معاملاتهم بخطوة واحدة. ولأن العملاء اليوم يبحثون عن تجربة تسوق مثالية، فنحن نسعى دائماً لتوفير مساحة أكبر من الحرية وقدر أكبر من السرعة والمرونة.

جميع المعاملات في غاية الأمان، فهي محمية بموجب ضمان الحماية من الاحتيال الإلكتروني من أمريكان إكسبريس، مدعوماً بنظام رقم التعريف الشخصي والشريحة الحالي، والذي سيبقى كأحد خيارات الدفع.

وسيواصل أعضاء البطاقات الاستمتاع بذات المزايا والمكافآت ومستويات الأمان التي اعتادوا عليها. وسواء كانت مشترياتهم صغيرة أم كبيرة، يمكن لأصحاب البطاقات مواصلة التسوق بثقة تامة أثناء التنقل وبشكل أسرع .