رئيس جديد للمجلس الاستشاري لمعهد تشارترد للأوراق المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار تعيين بيتر سميث رئيساً جديداً لمجلسها الاستشاري الوطني في الإمارات. وسيحل بيتر سميث خلفاً لـ «ريتشارد ستوكديل»، الذي ترأس المجلس منذ عام 2009، ليواصل مهام الإشراف على عمليات المجلس. وبفضل خبرته التنظيمية التي تناهز الـ 25 عاماً سيكون بيتر قادراً على دعم الوظائف الاستشارية بشأن متطلبات التعليم والتطوير المهني المستمر للمعهد في الإمارات.

ويشغل بيتر سميث حالياً منصب المدير الإداري ورئيس قسم الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية، وهو عضو في المجلس الاستشاري لأسواق رأس المال في هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع. وقبل انضمامه إلى سلطة دبي للخدمات المالية في 2012 شغل بيتر عدة مناصب في هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، كان آخرها رئاسة قسم سياسات الاستثمارات.

وقال سميث: « تمكن ريتشارد من وضع أسس متينة للاستراتيجيات الحالية مع ترسيخ وجود إقليمي قوي، وأتطلع إلى مواصلة مشوار النمو للمعهد. وسينصب تركيزنا الأساسي على توفير فرص التنمية المهنية المستمرة في الدولة عبر استضافة الأحداث الاجتماعية لأعضاء المعهد، وتعزيز كفاءاتهم في بيئة مهنية تنافسية للغاية».

من جهته قال ماثيو كوان، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الشرق الأوسط: «قاعدة أعضائنا في المنطقة تنمو بمعدل كبير، ونحن نتطلع إلى تعزيز التزام معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بدعم ممتهني الخدمات المالية في المنطقة».