افتتاح توسعات سيتي سنتر ديرة بـ 374 مليوناً في 2020

المصدر: دبي-أشرف رفيق

من المتوقع الانتهاء من أعمال التوسعات التي تجريها شركة ماجد الفطيم، في سيتي سنتر ديرة والتي تصل قيمتها إلى 374 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020، وفق ما ذكرته الشركة. وستشمل التوسعات 25 منفذاً لعلامات تجارية عالمية للملابس والأثاث، و20 منفذاً للأغذية والمشروبات والمطاعم.

وكشف مركز تسوق سيتي سنتر ديرة عن قائمة كبيرة من المستأجرين الجدد لهذه المنافذ التي تضم عدداً من العلامات التجارية العالمية.

وستتوسع علامة زارا التجارية العالمية في مساحة منفذها التجاري في المركز، بينما أجرت منافذ توزيع علامات فيس شوب الكورية وتشوكينج الصينية للأغذية السريعة أعمال تطوير وتحسين على منافذها.

وقال ماجد الفهيم مدير اول سيتي سنتر ديرة إن عملاءنا يقعون في القلب من أعمال التطورات والتوسعات الجديدة التي تقوم بها الشركة والتي ستجلب مجموعة كبيرة متنوعة من المتاجر والمطاعم، لافتاً إلى أن سيتي سنتر ديرة حريص على أن يظل مركز الترفيه والتسوق المفضل للعائلات في دبي.