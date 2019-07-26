مكافآت من «ضيف الاتحاد» لعملاء برنامج ماج للتطوير

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، وهو برنامج الولاء الخاص بالاتحاد للطيران والحائز على جوائز عالمية متعددة، عن مبادرة مكافآت جديدة بالشراكة مع شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة. وبموجب المبادرة سيحصل عملاء ماج للتطوير على مزايا ومكافآت، منها أميال وترقيات من ضيف الاتحاد عند شراء عقارات ماج للتطوير.

ومع هذه الخطوة، شكلت الاتحاد للطيران وماج للتطوير شراكة استراتيجية تعد الأولى من نوعها لتطوير برنامج مكافآت بين شركة عقارات رائدة وشركة طيران عالمية. وبموجب البرنامج الجديد سيحصل عملاء ماج للتطوير على ميل من ضيف الاتحاد لكل 3 دراهم تنفق عند شراء عقار مع الشركة.

يمكن استبدال هذه الأميال برحلات مع الاتحاد للطيران أو ترقية الفئة في برنامج ضيف الاتحاد أو حتى لحجز الفنادق وحجز باقات عطلات. يمكن استخدام الأميال في متجر مكافآت الاتحاد على مجموعة ضخمة من المنتجات تضم أكثر من 3,000 ماركة عالمية في الإلكترونيات، والأزياء والهدايا.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران: نسعى من خلال شراكتنا مع ماج للتطوير إلى رفع قيمة أميال الاتحاد وتعزيز مزايا البرنامج الذي يقدم للأعضاء مجموعة كبيرة من المكافآت وباقات سفر إلى مختلف أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد الارتقاء من الفئة الفضية إلى الفئة الذهبية، ما يفتح لهم المجال أمام المزيد من المزايا الحصرية، مثل دخول قاعة الانتظار الفاخرة في المطار، والأولوية في تخليص معاملات السفر، ووزن إضافي للحقائب.