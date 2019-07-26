المغامرات العربية تعزز تواجدها في دول البنلوكس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «المغامرات العربية» تعيين «مجموعة كونيسيير للسفريات» كوكيل عام لمبيعاتها في دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). وستصبح المجموعة بموجب الشراكة الجديدة الممثل الرسمي للشركة لدى الوكالات المحلية وتتولى مبيعات برامجها في الدول الثلاث.

وأعربت ديبورا بيفان مديرة شؤون العملاء في «المغامرات العربية» عن تفاؤلها وترحيبها بهذه الشراكة. وقالت: نتطلع للعمل مع مجموعة كونيسيير للسفريات. وسنتمكن بفضل الخبرات الممتازة لشركائنا الجدد ومعرفتهم العميقة بالسوق من تعزيز تواجدنا على أوسع نطاق في دول البنلوكس، التي تشهد طلباً قوياً لزيارة الإمارات وسلطنة عمان.

وقال مؤسس مجموعة كونيسيير للسفريات شين كولير: يسعدنا أن نشترك مع المغامرات العربية لكي نعرض لعملائنا في دول البنلوكس البرامج العديدة للشركة في الإمارات وسلطنة عمان. وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا طويلة الأجل التي تركز على تزويد عملائنا في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ بتشكيلة واسعة من التجارب المتميزة«.

وتوفر المغامرات العربية وهي شركة إدارة الوجهات التابعة لمجموعة الإمارات، خدمات شاملة، بدءاً من الاجتماعات والمساعدة الشخصية في المطار، والنقل وحجوزات الفنادق والجولات الاستطلاعية بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوي، وصولاً إلى إدارة المناسبات المختلفة والمساعدة في إصدار التأشيرات. ويقدم أعضاء فريق المغامرات العربية البالغ عددهم 450 شخصاً متخصصاً خدماتهم لأكثر من مليون عميل سنوياً.