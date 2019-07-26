مليار درهم حجم سوق مستحضرات التجميل بالإمارات

المصدر: دبي ـــ عمرو عادل

قال أندي روبرتس، مدير التسويق الأول، أفريقيا والشرق الأوسط لدى شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية للصناعات الدوائية، إن إجمالي سوق منتجات التجميل في الإمارات يقدر بأكثر من 275 مليون دولار سنوياً (مليار درهم)، ويحقق معدل نمو سنوياً يصل إلى 10%.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر للشركة عقد في دبي، أمس، للإعلان عن خطة تحوّل شامل في علامتها التجارية ومنتجاتها.

وقال روبرتس، إن حجم سوق منتجات العناية بالأطفال وحده يصل إلى 43 مليون دولار (158 مليون درهم)، وتستحوذ «جونسون آند جونسون» على 50% منه.

مراجعة شاملة

وأوضح أن الانطلاقة الجديدة للشركة تضمنت مراجعة شاملة لأعمالها من خلال تقليل عدد موردي مكونات منتجاتها بنسبة 28%، إلى جانب تجديد معداتها لتحقيق المزيد من الفاعلية في مرافقها المختلفة، إضافة إلى تخفيض عدد مصانعها بنسبة 51%، وتقليل استهلاك الطاقة في مصانعها بنسبة 20%، وبالتالي تخفيض كمية الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأضاف، إن حوالي 47% ما تبيعه «جونسون» في أفريقيا والشرق الأوسط أصبح يُصنع في المنطقة، لافتاً إلى أن الشركة قللت عدد مورديها من مواد التغليف بنسبة 89%، واستخدمت أحجام تغليف جديدة تلائم كل منتج، ما أدى لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وبالتالي المزيد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير، ورفع المعايير الخاصة بتطوير منتجاتها.

تركيز

وأكد تركيز «جونسون آند جونسون» سلاسة العمل التي تضمن جاهزية أنظمة الإنتاج الدائمة لتلبية حاجات المستهلكين المتغيرة، آخذين في الاعتبار نمو التجارة الإلكترونية، واختصار الوقت الذي يفصل بين طلب السلع ووصولها إلى المستهلك.

ورداً على سؤال عن تأثير المبادرات الحكومية الأخيرة في الدولة على أنشطة الشركة، قال إنه يتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة جني ثمار هذه المبادرات الاستراتيجية، حيث تستفيد منها جميع القطاعات ومنها قطاع الصناعة، بما يتيح للشركات تعزيز إيراداتها وكذلك تنفيذ خطط التوسّع المستقبلي، معتبراً أن القرارات الحكومة الأخيرة تعتبر في مجملها محفزة للنمو وصديقة للاستثمار، وستؤثر بدورها على حركة الاستثمارات في الدولة بشكل عام.

وقال، إن دبي رسخت مكانتها باعتبارها المدينة الأولى فيما يتعلق بإعادة تصدير منتجات التجميل والعناية الشخصية في المنطقة، متوقعاً أن تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها في صادرات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.