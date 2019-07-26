«دو» تسهم بتطوير منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية بين الإمارات وباكستان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دخولها في شراكة مع شركة تابعة لمجموعة إتش بي انترناشونال انفستمنت بهدف تنفيذ وتطوير البنية التحتية لـ «أورينت إكسبرس»، منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تربط باكستان بالإمارات.

ويتمثل دور شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بالمشروع في توفير البنية التحتية لبناء محطة رئيسية في الدولة تكون بمثابة مركز لعمليات منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية الجديدة إلى جانب توفير تقنيات الاتصال التي يحتاجها المشروع. وسيساهم هذا التعاون في ترسيخ العلاقات الإماراتية- الباكستانية، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاتصال.

وتأتي هذه الشراكة المميزة بين البلدين، في إطار مبادرة «حزام واحد - طريق واحد» الطموحة والتي أطلقتها الصين - وهي عبارة عن استثمارات بمليارات الدولارات لتنمية طرق التجارة العالمية ــ لفتح آفاق الاتصال عبر باكستان وصولاً إلى الصين شرقاً وأوروبا غرباً. وستتمكن الإمارات للاتصالات المتكاملة بفضل هذا الكابل البحري من توسيع منظومات منصة داتا مينا ومركز الإمارات لتبادل الإنترنت وتزويد أنظمة الكابلات الأخرى بخدمات الاتصال عبر المنطقة.

دور محوري

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تماشياً مع إيماننا بأهمية توفير خدمات الاتصال للجميع باعتبارها حاجة أساسية للإنسان في العصر الحديث، نسعى في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى لعب دور محوري في تعزيز تطور وتقدم مجتمعات المنطقة بالاعتماد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبالنظر إلى أن الإمارات هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لباكستان، فإن التعاون في مجال تطوير منظومة الكابلات البحرية»أورينت اكسبرس«سيسهم بلا شك في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين الصديقين. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال توفير حلول وتقنيات الاتصال الحديثة والمتطورة ومن الداعمين الرئيسيين لتعزيز التحول الرقمي وتسريع النمو الاقتصادي، فإن أهدافنا الاستراتيجية من هذا المشروع الرائد تنسجم بشكل كامل مع أهداف حكومة الإمارات.

وبناءً على خبرتنا الواسعة ومرافقنا عالمية المستوى كمركز داتامينا ومركز الإمارات لتبادل الإنترنت الذي يضم أكثر من 35 مزوّد خدمة عبر المنطقة، نحن واثقون من قدرتنا على المساهمة في إنجاز هذا المشروع وتحقيق الفوائد والأهداف المرجوة».

قدرات اتصال

وستؤمن منظومة «أورينت إكسبرس» وصولاً سلساً إلى خدمات الانترنت ومحطات الترانزيت التي تساهم في تخفيض وقت الاستجابة، وتؤمن خدمات تدفق البيانات بجودة عالية، إضافة إلى خدمات استثنائية لمزودي الخدمة الآخرين والعملاء من المؤسسات.

كما ستوفر المنظومة من خلال قدرتها على الاتصال بمركز الإمارات لتبادل الإنترنت، إمكانية الوصول إلى السوق الذي يشهد ارتفاعاً عالياً في الطلب على المحتوى، إضافة إلى نظام توجيه موثوق لمقدمي الخدمات والمحتوى العالميين. وستتمكن شركات الاتصال عبر مركز الإمارات لتبادل الإنترنت من تفريغ حركة بروتوكول الإنترنت للعملاء التي تنتهي أو تنطلق من الشبكات المتصلة بمركز الإمارات لتبادل الإنترنت.

منظومة

وستربط منظومة الكابلات بطول 1300 كلم بين المحطات القائمة في مدينتي كوادر وكراتشي في باكستان وتلك التي تم إنشاؤها في كلباء بالإمارات، وستوفر قدرة اتصال فائقة السرعة تصل إلى 40 تيرابايت في الثانية عبر 4 أزواج من الألياف.