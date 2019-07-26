لوزان تستعد لاستقبال الزوار من دول التعاون لقضاء العطلات الصيفية

المصدر: أبوظبي- البيان

تستعد مدينة لوزان السويسرية لاستقبال الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بعروض وباقات مميزة لتوفير أجمل العطلات الصيفية لهذا العام.

وتعتبر لوزان من أبرز الوجهات بالنسبة للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه على حد سواء، كونها تقدم طيفاً واسعاً من التجارب السويسرية المميزة، ابتداءً من المناظر الطبيعية الخلابة، والمؤسسات التعليمية رفيعة المستوى، إلى جانب الرعاية الطبية المثلى والفنادق الفاخرة.

وقال والتر لوزر، مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان: جاهزون لاستقبال الزوار من دول التعاون طيلة الصيف. وتعد فنادق لوزان من الوجهات الأمثل للسياح والمقيمين، وتتضمن طيفاً من الغرف والمرافق الحديثة التي تلبي مختلف الأهداف، ابتداءً من الاجتماعات الصغيرة، والفعاليات، والإقامات العائلية، وحتى تجارب التذوق السويسرية التقليدية الشهيرة.