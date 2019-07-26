إطلاق منتج «اينوك بلو» السائل لعوادم الديزل

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة «اينوك» مؤخراً منتج «اينوك بلو» السائل الجديد لعوادم الديزل والذي يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة.

والمنتج الحائز على موافقة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمطابق لمعيار الانبعاثات الأوروبية «يورو 4» فما فوق متوفر للعملاء من الشركات وسيتم طرحه عبر شبكة منافذ التجزئة التابعة للمجموعة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: تواصل «اينوك» التزامها بتعزيز مؤشر الاستدامة في الإمارات.

وتدرك المجموعة أنه في ظل خطط حكومة دبي لأن يغدو 30% من حجم التنقلات في الإمارة بحلول 2030 عبر المواصلات العامة، فإن هناك فرصة مواتية للتأثير إيجاباً على البيئة عبر توفير منتجات يمكن أن تسهم بخفض الانبعاثات. وسنواصل في المجموعة العمل على تشجيع إطلاق مزيد من المبادرات الخضراء والمستدامة بقطاع النقل العام.