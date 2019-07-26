«بوادي مول» يطرح عروضاً ترويجية للزوار في الصيف

المصدر: العين- البيان

يواصل عدد الزوار في مراكز التسوق بالإمارات ارتفاعه خلال موسم الصيف نظراً لجذب هذه المراكز مختلف أفراد الأسرة، من خلال العديد من العروض الخاصة والفعاليات.

وقال بسام صالح، مدير التسويق في بوادي مول: أطلق المركز عروض «مكافآت موسم الصيف»، والتي تستمر حتى 3 أغسطس بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وتقدم المؤسسات المشاركة في بوادي مول خصومات تصل من 25 - 75% على منتجاتها.

ويحتضن بوادي مول أيضاً حدثين رئيسيين الأول حملة «تسوق واربح» التي تمنح 10 من المتسوقين الفرصة للفوز بـ 500 درهم خلال السحوبات اليومية، و20 ألف درهم خلال سحوبات نهاية الأسبوع حتى 2 أغسطس 2019. والحدث الثاني هو نسخة 2019 من مهرجان «حول العالم» السنوي لبوادي مول، وينطلق المهرجان تحت شعار «الفولكلور حول العالم».