«الفطيم» تطلق مطاعم بأفكار وتصاميم جديدة في فستيفال بلازا

Ⅶ دبي - البيان

كشف فستيفال بلازا، مركز التسوق المجتمعي الذي تفتحه الفطيم في دبي الجنوب في ديسمبر من العام الجاري، عن سلسلة من الأسماء البارزة في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي سيتم افتتاحها في المول المرتقب لتقدم تشكيلة من الأطباق العالمية، منها الأمريكية والعربية واليابانية والصينية والهندية والتركية والإيطالية، كما يحتضن المول كذلك أول مطاعم «جرين أوف سالت»، وهو مطعم جديد بمفهوم عصري. ومن المفاهيم التي تتاح للعملاء لأول مرة مقهى إيكيا الجديد الذي يقدم للعملاء المخبوزات السويدية الطازجة والمنتجات المحلية المفضلة. وإلى جانب 40 مقهى ومطعماً في أنحاء المول، ستضم ردهة المطاعم 500 مقعد و13 مطعماً عالمياً من أمثال بوبايز وكي إف سي وبيتزا هت وهارديز ونيويورك فرايز وباسكن روبنز. وهناك أيضاً سلسلة من المقاهي مثل كافيه نيرو وتيم هورتنز وفيلي كافيه وجامايكا بلو، إلى جانب دانكين دونتس أو موفنبيك آيس كريم أو سينابون. كما تتوفر مجموعة من خيارات المطاعم الأخرى في أنحاء المول مثل بيبرميل وسومو سوشي وليبولدز أوف لندن وسابوري وزعتر وزيت وسلطان بابا إسكندر وفيمس دايفز وسموكنغ دول وجرين أوف سالت ودينيز وتوني روماز، وغيرها الكثير.

وقال تيموثي إيرنست، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة الفطيم: نولي اهتماماً بالغاً باختيار أفضل العلامات التجارية في القطاع لتكون جزءاً من مشاريعنا، وسيستمر هذا التوجه مع إطلاق مشروعنا الجديد، إذ سيركّز فستيفال بلازا على أفضل تجربة للعملاء سواء في الترفيه أو أسلوب الحياة أو التسوق. ونواصل الإعلان عن المزيد من المستجدات، فيما نستعدّ للافتتاح المرتقب في ديسمبر.

ومن خلال تصميم جديد لمحلات اللولو هايبر ماركت في فستيفال بلازا، سيكون هناك تركيز كبير على الطعام الطازج، حيث خصص له أكثر من 85 % من المساحة إلى جانب منطقة للجلوس تحاكي تصميم المقاهي ضمن الهايبر ماركت