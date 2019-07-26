«فيتش»: ارتفاع رؤوس أموال البنوك الإسلامية في الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ارتفعت نسب رأس المال في البنوك الإسلامية في الإمارات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفق ما ذكره تقرير لوكالة فيتش للتصنيفات العالمية، بفعل إدرار رأس المال الداخلي بنسب معقولة والعدد القليل من حقوق الإصدار. وأضاف التقرير أن نسبة الودائع إلى التمويل ارتفعت إلى 93% حتى نهاية 2018 بسبب سرعة نمو معدل التمويل، مقارنة بنمو الودائع.

وكان هذا المعدل أعلى من تمويلات البنك التقليدية بمقدار 140 نقطة أساس. وبلغت قاعدة التمويل الإسلامي 30% من إجمالي قطاع التمويل حتى نهاية 2018، لكن النمو في ودائع البنوك الإسلامية تراجع إلى 27% من إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات.

ولا تزال البنوك الإسلامية في الإمارات تعتمد على الودائع في التمويل (الودائع تمول 84% من إجمالي التمويلات، وهي نسبة تعد أعلى من مثيلتها في البنوك التقليدية)، كما أن نسبة الدخل إلى التكلفة تراجعت، لكنها لا تزال أعلى منها في البنوك التقليدية وفق ما قالته «فيتش».

وتحسنت نسبة الأصول المعرضة للمخاطر إلى أرباح التشغيل العام الماضي بسبب تخفيض مخصصات التمويل، لكنها ظلت أقل من البنوك التقليدية. واستقرت معايير جودة الأصول عام 2018 وفق ما جاء في التقرير.