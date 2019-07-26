صندوق يدرس استثمار مليار دولار في شركة لـ «مراس»

المصدر: دبي - البيان

يدرس صندوق بروكفيلد لإدارة الأصول الكندي شراء حصة في شركة جديدة في دبي سوف تملك نسبة من شركة أصول التجزئة التابعة لمجموعة مراس القابضة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر عليمة بالصفقة لافتة إلى أنه إذا تمت الصفقة ستكون شهادة ثقة في اقتصاد الإمارة المزدهر، حيث تدرس الشركة الكندية استثمار مليار دولار في المشروع.

وأضافت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد وأن المحادثات الجارية تتواصل لحسم الصفقة. وبدأت شركة بروكفيلد، التي تدير وتطور مشاريع في مدن تشمل لندن وسيدني ونيويورك ومومباي وبرلين، التوسع في الشرق الأوسط، كما يطوّر الصندوق الكندي برجاً للمكاتب في دبي، ويعرف باسم بروكفيلد بليس.