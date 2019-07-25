«أدنوك» ترغب في شراء حصة بـ «في تي تي آي» التابعة لــ «فيتول»

المصدر: دبي - سيد صالح

أبدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اهتمامها بشراء حصة في شركة «فيتول العالمية لمحطات النفط»، والمعروفة اختصاراً باسم «في تي تي آي»، والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في تشغيل محطات المنتجات النفطية، وتتبع مجموعة «فيتول» العالمية المتخصصة في الطاقة والخدمات اللوجستية.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، تهتم «أدنوك» بشراء جزء من «في تي تي آي»، كي تصل إلى شبكتها العالمية واسعة الانتشار من وحدات تخزين النفط، والتي تغطي كافة أنحاء العالم تقريباً، وتبلغ سعتها التخزينية الإجمالية 9,2 ملايين متر مكعب من النفط.