"فوربس": دبي ضمن أفضل 7 مدن للحياة بعد التقاعد

المصدر: دبي- سيد صالح

اختارت مجلة "فوربس" الأمريكية دبي ضمن أفضل 7 مدن على مستوى العالم للحياة بعد التقاعد عن العمل، وذلك في تقرير نشرته المجلة أمس.

وتطرق تقرير المجلة إلى دبي، فذكر أن الحياة فيها بعد مرحلة التقاعد صارت الآن أسهل كثيراً من ذي قبل، وذلك بعد أن أعلنت حكومة دبي أخيراً عن برنامج لمنح تأشيرات إقامة في الإمارة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لبعض فئات الوافدين المتقاعدين عن العمل ممن تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكبر.

وتحدث التقرير عن أسعار الوحدات السكنية المتاحة ليعيش فيها المتقاعدون في دبي، فذكر أن الوحدات داخل برج خليفة؛ أعلى بناية في العالم، تتراوح بين وحدات يبلغ سعر الواحدة منها بضع مئات الآلاف من الدولارات إلى شقة في الطابق العلوي "بنتهاوس" يبلغ سعرها 7 ملايين دولار.

وكانت المدن الست الأخرى، التي اختارها تقرير "فوربس" كوجهات مثالية للحياة بعد التقاعد، هي العاصمة الفرنسية باريس، مدينة تيكونو السويسرية، مدينة ستريسا الإيطالية، مدينتا كاشكايش وإستوريل البرتغاليتان، ومدينة زينكوازي بجنوب أفريقيا.