صندوق خليفة ينظّم المخيم الصيفي للفتيات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع المخيم الصيفي للفتيات في معهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بهدف تعزيز قدرات الفتيات الإماراتيات وتمكينهن من قيادة مسيرة ريادة الأعمال في الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو.

واستهدف المخيم الفتيات بين الفئة العمرية من 14 - 18 سنة، حيث عمل على غرس روح ريادة الأعمال والابتكار في نفوسهن وتشجيع أفكارهن ومشاريعهن الإبداعية التي تعزز نجاحاتهن وتمكنهن من تحقيق طموحاتهن المهنية والعملية وبناء مستقبل ناجح .

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق: «تلعب مبادرات الصندوق دوراً مهماً في غرس ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين فئة الشباب من الجنسين، في حين يأتي المخيم الصيفي للفتيات ليؤكد إيمان الصندوق الكامل بأهمية دور المرأة في نهضة المجتمع الإماراتي والاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها الريادية على خارطة الأعمال وقيادة مسيرة الازدهار، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لتمكين المرأة في جميع المجالات».

ومن المقرر أن ينطلق المخيم الصيفي للشباب - الفتيان، الأحد 28 يوليو ولغاية 1 أغسطس في أكاديمية اتصالات التدريبية بدبي.