مؤشّر لرصد أسعار بيع وإيجار العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنصة «بروبرتي فايندر» مذكرة تفاهم لإطلاق أول مؤشر رسمي في دبي، يركز على رصد أسعار بيع وإيجار العقارات تحت اسم «المؤشر». وسيكشف عن المؤشر عبر الموقعين الإلكترونيين لأراضي دبي و«بروبرتي فايندر»، خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل. وقّع المذكرة سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومايكل لهياني، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة «بروبرتي فايندر» العقارية.

مؤشر رسمي

وقال بن مجرن: «سيزود المؤشر العقاري الرسمي في دبي العملاء برؤى أفضل تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة عند شراء العقارات أو استئجارها». وتعتزم أراضي دبي نشر بيانات «المؤشر» على أساس شهري، بينما ستصدر بروبرتي فايندر بياناتها الخاصة بأسعار الطلب العقاري وتحليلات خبراء «داتا فايندر»، منصة الرؤى والبيانات العقارية التابعة لمجموعة بروبرتي فايندر. ويشكل إطلاق المؤشر دليلاً إضافياً على الرؤية المشتركة التي تجمع بين الطرفين بشأن تعزيز موقع سوق دبي العقاري.

شراكة

وقال مايكل لهياني: «نظراً للمكانة المتميزة لإمارة دبي بوصفها مصدراً ملهماً لكل أنحاء المنطقة، تتمثل أهدافنا بموجب هذه الشراكة في استخدام المؤشر نموذجاً تحتذي به الدول الأخرى التي تعمل فيها بروبرتي فايندر، وحفزها على النشر العام للإحصاءات المهمة حول أسواقها العقارية. وتجسّد رغبة دبي للشراكة مع القطاع الخاص في إطلاق المؤشر، أولى الخطوات المهمة لإبراز مستوى الشفافية الذي ينبغي أن يكون معياراً في المنطقة».

نشرة شهرية

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ستعتمد السوق العقارية على النشرة الشهرية للمؤشر الجديد، من أجل الاطّلاع على دور البيانات في تحسين الانفتاح في القطاع. وتظهر المذكرة مدى حرصنا على إبرام الشراكات الفاعلة مع شركاء مرموقين بمستوى «بروبرتي فايندر»، لما تتمتع به من خبرة كبيرة في الوصول إلى مستوى متزايد من الشفافية.

ومن شأن هذه المبادرة أن تتيح لأسواقنا قدرة أكبر للاستحواذ على ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، وبالتالي دعم رؤية قيادتنا الحكيمة لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم. وتتمتع «بروبرتي فايندر» بالقدرة على الوصول إلى أكبر مجموعة من البيانات العقارية حول أسعار الطلب، وعدد من المقاييس الأخرى التي تكشف المشهد العقاري، وحجم طلب العملاء.