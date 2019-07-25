بدء برنامج التدريب الصيفي في «الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، بدء برنامجها التدريبي الصيفي لعام 2019، بمشاركة 30 طالباً إماراتياً من المدارس الثانوية والجامعات، يتلقون التدريبات في مكاتب الشركة في منطقتي جبل علي في دبي والطويلة في أبوظبي. وتقدم الشركة برنامجها التدريبي الصيفي منذ أكثر من 20 عاماً. وتنضم هذا العام 11 متدربة إلى البرنامج، تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بدعم المرأة الإماراتية.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تتماشى أهداف البرنامج مع رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى تعزيز القدرات العلمية للطلاب الإماراتيين في التخصصات القائمة على العلوم والرياضيات.