«إعمار» تطلق المرحلة الخامسة من «فلل إكسبو جولف»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار العقارية» إطلاق المرحلة الخامسة من «فلل إكسبو جولف» في «إعمار الجنوب». يأتي ذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه إطلاق المراحل الأربع الأولى وبيع كل الوحدات المطروحة بالكامل في ظل اهتمام استثنائي من العملاء. ويمتاز المجمع بموقعه الحيوي الذي يبعد 10 دقائق فقط عن مقر استضافة «إكسبو 2020 دبي» و7 دقائق عن مطار آل مكتوم.

وتتوزع الوحدات السكنية في المرحلة الخامسة بين الحدائق الخضراء، وعلى مقربة من ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، شاملة 302 فيلا بثلاث أو أربع غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 123 و155 متراً مربعاً، وبتدرجات لونية حيادية تمنح السكان حرية أكبر في اختيار التصاميم الداخلية المناسبة لهم.

ويقع المجمع بالقرب من مقر استضافة «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي الذي يُتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر إلى المدينة عند افتتاحه العام المقبل، كما يتميز بموقع مركزي في منطقة النمو الجديدة في دبي، ويسهل الوصول منه إلى مختلف مناطق «دبي الجنوب»، مثل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية. ويبعد المجمع 30 دقيقة فقط عن المنطقة الحرة بجبل علي، و50 دقيقة عن أبوظبي.

ويضمن المجمع المتكامل للسكان أسلوب حياة مميزاً، بفضل ما يحتضنه من حدائق، إضافة إلى الساحة التجارية، والمرافق التي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام. وتقع الفلل على البوليفارد الرئيسي في «إعمار الجنوب»، الذي يحفل بالمطاعم والمقاهي والمنافذ التجارية، كما يضم المجمع مرافق أخرى مثل مركز اللياقة البدنية المجهز بالكامل، ومناطق ألعاب الأطفال.

وتتميز وحدات «فلل إكسبو جولف» بأسعارها التنافسية، ويمكن للعملاء الاستفادة من خطة سداد لمدة عامين بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية. وبعد دفع رسوم الحجز بنسبة 5%، والقسط الأول بنسبة 5% من قيمة العقار خلال أول 30 يوماً، سيقوم العملاء بدفع أقساط شهرية بنسبة 1.5% من سبتمبر، 2019 ولغاية أغسطس 2024.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر، 2022. وتؤكد تقارير متخصصة أن قرب الوحدات السكنية من ملاعب الجولف يرفع قيمة العقارات بنسبة قد تصل إلى 20%، ما يضمن للمستثمرين عوائد قوية على المدى الطويل.

وتواصل «إعمار» العمل لتسليم أول منازل «إعمار الجنوب» العام الجاري، في المواعيد المحددة، كما يستمر العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في «فلل إكسبو جولف» التي تم إطلاقها سابقاً وفق الخطط الزمنية المحددة.