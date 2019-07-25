«نخيل» تطرح فللاً للإيجار في «ند الشبا»

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة نخيل المرحلة الأولى من الفلل المخصصة للتأجير في مجتمعها الجديد «ند الشبا» الفاخر. ويقع المجتمع السكني المسور بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من العديد من المدارس، ويضم 1572 فيلا مستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط والمغربي، وتتميز كل فيلا بمساحات واسعة للمعيشة وتناول الطعام، وغرفة للخادمة مع مدخل خاص، وحمامـات خاصـة لكل غرف النوم، وتراسات واسعة خارجية، وحديقة خاصة واسعة ومرآب خاص مغطى لسيارتين.

وسيضم مجتمع «ند الشبا» العديد من مرافق اللياقة البدنية والترفيهية، بما في ذلك مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والجري بطول 5 كم قيد الإنشاء حالياً تحيط بكامل المشروع، ونادي مجتمعي قادم يضم مطعماً، وحوض سباحة، وصالة رياضية وملاعب رياضية.

كما سيضم «ند الشبا مول»، وهو قيد الإنشاء حالياً ويقع على حافة المجتمع. وهناك 200 من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر الخدمية بما في ذلك سوبر ماركت، وعيادة طبية، وسينما متعددة الشاشات، ومرافق للياقة البدنية.