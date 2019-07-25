«إمباور» توفّر تبريد المناطق لـ 43 مبنى في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» ارتفاع عدد المباني التي تزودها بخدمات التبريد بنسبة 8% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 43 مبنى خلال النصف الأول من العام 2019، بقدرة إجمالية تصل إلى أكثر من 56 ألف طن تبريد.

وقد قامت «إمباور» بتوصيل خدمات تبريد المناطق لعدد من المشاريع البارزة في دبي منها مشروع سكن ومنتجعات رويال أتلانتس الواقع على جزيرة نخلة جميرا، ومشروع «دبي أرينا»، وبرج «آي سي دي بروكفيلد بلايس» في منطقة مركز دبي المالي العالمي. كما بدأت التشغيل التجريبي لمشروع «سيتي لاند مول» الكائن في منطقة القرية العالمية بدبي.

وأوضحت إمباور أن نظام تبريد المناطق يعد الأفضل، حيث يستهلك طاقة أقل بحوالي 50% مقارنةً بأجهزة تكييف الهواء التقليدية، ما يسهم في خفض تكاليف الصيانة وتكاليف رأس المال، إضافة إلى الحدّ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كما يقضي على المتاعب التي تواجه أصحاب المباني من أجهزة التبريد التقليدية.

وأفادت توقعات دولية أنه من المنتظر أن يتضاعف الطلب العالمي على تكييف الهواء 3 أضعاف خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وأن يأتي هذا الطلب من البلدان النامية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن خدمات تبريد المناطق، التي تقدمها إمباور تشهد طلباً متزايداً من مالكي الأبنية والمطورين العقاريين، في خطوة متسارعة للاستغناء عن خدمات التبريد التقليدية، والتي تتسبب في العديد من المشكلات الصحية والبيئية.