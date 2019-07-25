«اقتصادية عجمان» تفعّل نظام التفتيش الذكي للمنشآت

المصدر: عجمان- البيان

شرعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بتفعيل نظام التفتيش الذكي، الذي يتيح تنظيم آليات عمل إدارة الرقابة وحماية المستهلك باستخدام تقنيات رقمية ذكية، وذلك عبر خريطة تفاعلية تمكّن المفتش من ممارسة مهام عمله بسرعة وفاعلية أكبر، وتمكّن الإدارة من التوجيه والمتابعة المباشرة أثناء التفتيش الميداني، واستخلاص النتائج والتقارير بشكل فوري، وذلك ضمن جهودها في رقابة الأسواق والمنشآت الاقتصادية، وتعزيزاً لدورها في حماية حقوق المستهلكين والمعنيين في الإمارة.

وقال ماجد ناصر السويدي، مدير قسم التفتيش والمتابعة، مدير مشروع نظام التفتيش الذكي: يتميز النظام بتوزيع المهام تلقائياً على المفتشين على حسب المنطقة الجغرافية، وتطبيق نظام الدوام الحر للمفتشين، كما يعرض التطبيق تلقائياً الرخص الخاصة بكل منطقة جغرافية، وفق معايير البحث والتصفية المختلفة.