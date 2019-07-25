غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع سلوفينيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، مع أوتو بونغارتنيك، سفير جمهورية سلوفينيا لدى الدولة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بيئة الأعمال لدى الجانبين. واستعرض الجانبان خلال لقاء عقد أخيراً فرص التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار النعيمي إلى استضافة رأس الخيمة للمعرض الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نوفمبر المقبل، ومؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي ديسمبر المقبل، مؤكداً أهمية مشاركة سلوفينيا، وضرورة تعزيز التعاون بما يتناسب واستراتيجية رأس الخيمة في التنمية المستدامة لقطاع الأعمال، والحرص على تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما بما يحقق المنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال سفير سلوفينيا إن رأس الخيمة تعد من إحدى أهم المدن الصاعدة في المجال الاقتصادي، موضحاً أن هناك العديد من المميزات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص لدى الطرفين للتعاون فيها. وأكد رغبة الشركات السلوفينية في عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين الإماراتيين لبحث فرص الاستثمار المتاحة آملاً أن تكون تلك اللقاءات بوابة للتعاون الاقتصادي.