«دو» تستهدف تحقيق مليار درهم وفورات مالية في 2020

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو»: إن الشركة تستهدف تحقيق وفورات مالية بقيمة مليار درهم في 2020، ضمن خطتها المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، دون المساس بالكوادر الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة لمواصلة نمو أعمالها المستقبلية، لا سيما المتعلقة بمواكبة التحول الرقمي في الدولة والتحول إلى شبكات الجيل الخامس. ولفت إلى أن الشركة وظفت نحو 477 كادراً جديداً، فيما هناك 318 كادراً خرج أغلبيتهم من الشركة بإرادتهم الشخصية.

وأضاف سلطان خلال مؤتمر هاتفي لـ«دو» لمناقشة نتائج الشركة في الربع الثاني الذي حققت الشركة أرباحاً بقيمة 464 مليون درهم بعد خصم حقوق الامتياز أن خطة استثمارات الشركة السنوية التي تتراوح من 1.6- 1.8 مليار درهم هذا العام تركّز على محاور عدة أهمها تأهيل الشبكات الحالية المتعلقة بالهاتف الأرضي والمتحرك، ومواصلة الإنفاق على التحول إلى شبكة الألياف الضوئية والتقنيات الجديدة ومراكز البيانات، وذلك بهدف تقديم حلول وخدمات جديدة للمؤسسات والشركات والأفراد.

وأضاف: كل القطاعات الاستثمارية تمر حالياً بمرحلة تحول رقمي، ويحتاج هذا التحول إلى خبرات وكفاءات جديدة، لا سيما في الوظائف المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوت و«إنترنت الأشياء» وحماية وإدارة البيانات، وغيرها من التخصصات التي تفرزها الطفرة التقنية.

وبالنسبة للمشتركين بخدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق الذين فقدتهم الشركة خلال النصف الأول من العام، أوضح سلطان أن حملة «رقمي هويتي» التي تتطلب تحديث الهوية الإماراتية هي عملية مستمرة، وبالتالي ستظل أرقام المشتركين الذين يقومون بتحديث بياناتهم متغيرة باستمرار، كما أن تأثير شريحة أصحاب الخطوط بنظام الدفع المسبق على عائدات الهاتف المتحرك ظرف استثنائي، وهو أمر لا يخص الشركة وحدها، مؤكداً مواصلة العمل لابتكار خدمات جديدة لقطاعي الأعمال والشركات لتعويض تراجع إيرادات هذا الجانب.

حقوق الامتياز

وأشار عثمان سلطان إلى أن الشركة دفعت 1.04 مليار درهم في النصف الأول ضمن نظام «حق الامتياز» المطبق على مشغلي الاتصالات حتى 2021، بواقع 15% على إجمالي العائدات و30% على الأرباح وذلك على البنود التي تخضع لهذا النظام.