«دناتا» تعيد هيكلة إدارتها لمواصلة تطوير عملياتها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دناتا، التي تعد واحدة من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، عن هيكل إداري جديد، يعكس التوسع القوي لقسم عمليات المطارات الدولية، ويتيح للشركة الاستفادة من نقاط القوة والتكامل، وتقديم تجارب خدمية متميزة لجميع عملائها عبر العالم.

ويتضمن الهيكل الجديد، الذي تم تنفيذه تدريجياً، 3 مناصب مستحدثة بمسمى مدير تنفيذي إقليمي. ويتولى المديرون الإقليميون الجدد، الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى ستيوارت أنجوس نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات الدولية في دناتا، مسؤولية عمليات المناولة الأرضية والشحن في عدة دول، ويشرفون على عاملين تزيد أعدادهم على 23 ألف موظف، والمديرون الثلاثة هم:

- روس مارينو: يعمل في دناتا منذ عام 2005، وعين مديراً تنفيذياً إقليمياً لمنطقة المملكة المتحدة وأوروبا، وبموجب مسؤولياته الجديدة، سوف يشرف مارينو على عمليات دناتا في 13 مطاراً في بلجيكا وإيطاليا وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة.

- ديرك غوفارتس: انضم إلى دناتا في عام 2019 مديراً تنفيذياً إقليمياً لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتولى إدارة عمليات دناتا في 10 مطارات في أستراليا والفلبين وسنغافورة.

- جانيس بالكنز: تمت ترقيته إلى منصب مدير تنفيذي إقليمي للأسواق الجديدة والناشئة في عام 2018، وسوف يواصل إدارة عمليات دناتا في 35 مطاراً في البرازيل وكندا وباكستان والعراق.

وسيستمر ديفيد باركر، المدير التنفيذي الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، في إدارة عمليات المناولة الواسعة التي تقوم بها دناتا، والتي تغطي 28 مطاراً في تلك الدولة.

وقال نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات الدولية في دناتا ستيوارت أنجوس: واصلت دناتا تطوير وتوسيع وتعزيز عملياتها وفرقها ودخول أسواق جديدة عبر العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح اليوم لاعباً عالمياً رائداً في مجال الخدمات الجوية.

وأضاف أنجوس: يتيح لنا الهيكل الإداري الإقليمي الجديد العمل مع عملائنا بصورة أفضل وفق معايير وأنظمة متسقة. كما يساعدنا على تعزيز أوجه التعاون والتكامل عبر كل منطقة، وضمان استمرارنا في تقديم أفضل خدمات ممكنة لعملائنا في كل مطار. ولا نزال نعمل بكد لنكون مزود الخدمات الجوية المفضل في العالم من خلال تقديم الخدمة المتميزة وتحقيق أعلى معايير السلامة.

ولن يؤثر الهيكل الجديد في عمليات دناتا للمناولة الأرضية والشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يديرها ستيف ألين، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطار.

وواصلت دناتا على مدار الأعوام الماضية تعزيز حضورها العالمي على نطاق واسع من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات والنمو العضوي. ومنذ عام 2015، أضافت الشركة 5 دول إلى شبكتها العالمية، كما انضم إلى قوة عملها 10 آلاف متخصص في خدمات الطيران.

وتوفر دناتا خدمات موثوق بها في المناولة الأرضية والبضائع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة في 88 مطاراً ضمن 14 دولة، بفريق مكون من 30 ألف موظف متخصص، يتعامل مع 700 ألف طائرة وينقل 3.1 ملايين طن من البضائع سنوياً.