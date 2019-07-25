حمدان بن راشد: النظام الضريبي بدأ يحقق أهدافه الرئيسة

المصدر: دبي- البيان

اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه التاسع، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على مؤشرات أداء الإجراءات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة في مجالات عملها، ومن بينها أنظمة التسجيل والإقرارات، ورد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاستردادها عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، ورد الضريبة للسياح، وللأعمال الأجنبية الزائرة، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أداء هذه الأنظمة، ونمواً مطرداً في أعداد المستفيدين منها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «بدأ النظام الضريبي يحقق العديد من أهدافه الرئيسة، وفي مقدمها تنويع مصادر إيرادات الدولة، بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم خدماتها العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عالٍ من الجودة والفعالية، وبما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021»، المتمثلة في بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».

وأقر المجلس خلال اجتماع عقد أمس بمقر وزارة المالية في دبي، البيانات المالية المدققة للهيئة الاتحادية للضرائب لعامي 2017 و2018، ووافق على مجموعة من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية، واستعرض تقريراً حول مشاريع التطوير المستمرة، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، الذي أظهر تحسناً كبيراً في الكفاءة التشغيلية للأنظمة الضريبية التي تطبقها الهيئة.

وتم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة، الذي تجاوز 307 آلاف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 724 مسجلاً.

قاعدة المتعاملين

كما أظهر أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، تشهد توسعاً مطرداً، فتم اعتماد أكثر من 123 شركة شحن وتخليص، وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 395 وكيلاً ضريبياً، كما اعتمدت الهيئة 28 مزوداً لأنظمة المحاسبة الضريبية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي حظيت بإشادة الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية، منوهاً بالجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والمجتمعية للنظام الضريبي، من خلال توثيق التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع كافة الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ما كان له أكبر الأثر في الزيادة المطردة في معدلات الالتزام الضريبي الذاتي، وارتفاع مستوى الوعي، وانتشار الثقافة الضريبية لدى دافعي الضرائب، وشرائح المجتمع بصفةٍ عامة، بعد أن وفرت الهيئة الأسس اللازمة للامتثال الطوعي، من خلال أنظمتها الإلكترونية الشاملة، التي تعد الأحدث عالمياً.

وأكد أن البيانات التي تم استعراضها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، تدل على النجاح الذي تحقق في أنشطة الهيئة المتنوعة، والخدمات التي تقدمها، والتي تحرص من خلالها على سعادة متعامليها من كافة الفئات، من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح.

وقال: «تظهر المؤشرات الإيجابية لآلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، الحرص على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم، باعتبارهم محور خطط التنمية، والهدف الأساسي لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة».

وأضاف: «حقق نظام رد الضريبة للسياح نجاحاً كبيراً منذ تطبيقه، وساهم في زيادة انسياب الحركة السياحية عبر منافذ الدولة، فقد سجل عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام، ارتفاعاً مطرداً، وحظي النظام بإشادة السياح من كافة دول العالم، ما يعكس الوجه الحضاري للدولة، كما حققت آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، نجاحاً ملحوظاً، وتم رد الضريبة لمقدمي طلبات الاسترداد، ممن انطبقت عليهم الشروط المؤهلة للاسترداد، بما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمارات، بدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة».

وأظهرت البيانات التي اطلع عليها مجلس الإدارة، ارتفاعاً كبيراً في معدلات استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، وسرعة إنجاز الهيئة للمعاملات التي تتلقاها من المواطنين، عبر آليتها التي تعتمد على إجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة، والوضوح والدقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.

وأوضحت البيانات أنه تم اعتماد 563 طلباً من قبل مواطنين حتى يوليو الجاري، قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، بقيمة إجمالية 25.23 مليون درهم، مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 ملايين درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنمو قياسي بلغت نسبته 158.5 % في قيمة الضريبة المستردة، و139.6 % في عدد الطلبات المعتمدة، فتم خلال الشهور الثلاثة الماضية، والنصف الأول من الشهر الجاري، اعتماد 328 طلباً جديداً، بقيمة 15.5 مليون درهم.

واطلع مجلس الإدارة على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للضرائب لتطبيق حظر تداول وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء في الأسواق المحلية اعتباراً من أول أغسطس لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية.

علامات التبغ

كما تم بحث استعدادات تطبيق قرار الهيئة بتوسيع نطاق نظام «وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، والذي يبدأ العمل به أول نوفمبر، بتوفير العلامات المميزة ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي ومنتجي تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.

واعتباراً من أول مارس 2020، سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة، بدون وجود علامات مميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها، وبدايةً من أول يونيو 2020، سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة بالقرار في الدولة بدون علامات مميزة.

رد الضريبة للسياح

في ما يتعلق بنظام رد الضريبة للسياح، تجاوز عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام، 10 آلاف متجر في كافة أنحاء الدولة، كما تضاعف المعدل اليومي لمعاملات رد الضريبة للسياح، إلى أكثر من 7.5 آلاف معاملة يومياً حالياً، استناداً لملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام، مقابل 3.8 آلاف معاملة يومياً في الفترة الأولى من تطبيق النظام، الذي بدأ تشغيله اعتباراً من نوفمبر.

وأطلقت الهيئة 29 جهازاً للخدمة الذاتية، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة، موزعة في مطارات الدولة والمنافذ البرية والبحرية المشمولة بالنظام.