اتفاق بين سوق أبوظبي العالمي ومكتب بكين لتعزيز الأنشطة المشتركة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع سوق أبوظبي العالمي ومكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي مذكرة تفاهم، بهدف تسريع وتيرة الاستثمارات والتطوير المالي بين بكين وأبوظبي كونه جزءاً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين. وقد وقع الاتفاق ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق وهوا زيون رئيس مكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي.

وترسم مذكرة التفاهم إطار عمل السوق والمكتب لدعم المؤسسات المالية الرائدة الراغبة في التوسع في بكين في مجالات عدة بما فيها إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام في أبوظبي والمنطقة كافة.

ومن جانب آخر، سيعمل السوق ومكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي على تطوير بنية تحتية متينة للأعمال وتعزيز القطاعات الصناعية الثقيلة واستقدام المزيد من الابتكارات في المجال التكنولوجيا المالية من بكين إلى أبوظبي، كما يسعى الطرفان إلى زيادة التعاون وتسريع وتيرة التطور في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق: نجحنا في تحقيق إنجازات عدة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» بالتعاون مع المؤسسات الرائدة من البلدين. ونجح السوق في تأسيس شراكة وتفاهم مشترك مع مكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي منذ انطلاق أعمال السوق في 2015.

ويسرنا تعزيز التعاون مع مكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي كوننا نتشارك الطموح في تطوير بيئة أعمال مستدامة، بما يخدم الشركات والمؤسسات في البلدين والمنطقة . وخلال الأشهر المقبلة، سيعمل السوق ومكتب بكين على إطلاق إطار عمل وتنظيم فريق عمل يشرف على تطبيق تفاصيل الشراكة ويدعم آلية التعاون.