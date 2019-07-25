21 % نمو مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

سجلت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في الإمارات نمواً نشطاً بمعدل سنوي تراكمي قدر بحوالي 21% في الفترة 2015 إلى 2018 وذلك وفقاً لتحليل حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأظهر التحليل المستند على بيانات «يورومونيتر إنترناشيونال»، مؤسسة أبحاث السوق الاستراتيجية، و«نلسن»، مؤسسة قياس وتحليل البيانات العالمية، أن قيمة مبيعات الأغذية بالتجزئة عبر الإنترنت قدرت بحوالي 360 مليون درهم عام 2018 مقارنة بمبيعات 2015 التي بلغت 205 ملايين درهم، وذلك وفقاً لتقرير الأغذية والمشروبات بالتجزئة عبر الإنترنت في الإمارات «يورومونيتر إنترناشيونال 2019».

مشهد تنافسي

وقسم التحليل المشهد التنافسي للبيع الإلكتروني في دولة الإمارات إلى 3 فئات رئيسية، أظهرت كل منها مستويات ثابتة ومتماسكة من النمو منذ عام 2015، أولاها شركات التجارة الإلكترونية التي تنشط في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بالكامل، والثانية متاجر البقالة الشاملة والثالثة شركات التوصيل التي تركز على نقل السلع من المتاجر أو المطاعم إلى منازل المشترين.

واستناداً إلى الإحصائيات الواردة في التحليل عن مؤسسة «نلسن» في 2018 بعنوان «ربط التجارة» واستطلاع ربط التجارة العالمية 2018 الذي أعدتها المؤسسة، يكشف تحليل غرفة دبي أن العامين 2017 و2018 شهدا زيادة في النسبة المئوية لمستخدمي قنوات الإنترنت لطلب الوجبات الغذائية حول العالم من 31% إلى 33%، وارتفاعاً في عدد طلبات المواد الغذائية الطازجة من البقالة من حوالي 24% إلى 26%، في حين ارتفعت مبيعات المشتريات المعبأة من 27% إلى 30%.

إمكانات كبيرة

وتكشف هذه المؤشرات التي تنطبق على دولة الإمارات عن إمكانات كبيرة وفرص واعدة للشركات الجديدة في دولة الإمارات بناءً على 3 عوامل رئيسية هي: دخول متاجر البقالة الشاملة إلى سوق توصيل الأطعمة عبر الإنترنت، وتعزيز المطاعم لإمكاناتها في توصيل الوجبات إلى المستهلكين، وارتفاع معدلات استخدام التطبيقات الهاتفية التي أتاحت للعملاء طلب الوجبات بسهولة.

وأفضى الاستخدام المتزايد لقنوات الشراء بالتجزئة عبر الإنترنت إلى نشوء فرص تتيح للشركات استخدام تحليلات البيانات لفهم توجهات العملاء الذين يزورون مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها عبر الهواتف المتحركة لتتمكن من تلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة. وتضم هذه الفرص توجيه الصفقات والخصومات فقط للمتعاملين الذين قد يتأثرون إيجاباً بها، إضافة إلى دراسة مدى كفاءة الإعلانات الموجهة للمتعاملين.

توجهات

يعد نمو المبيعات عبر التجارة الإلكترونية واحداً من أبرز التوجهات وأهمها على مستوى تأثيرها على السوق العالمية للمواد الغذائية وفي ضوء نمو طلبات الأغذية عبر الإنترنت في آسيا وأفريقيا لتوفر أمام شركات التجارة الإلكترونية في الإمارات فرصة للتوسع في هذه المناطق.