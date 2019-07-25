تسارع نمو سوق التأمين الصحي في الإمارات بدعم التغطية الالزامية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ينمو سوق التأمين الصحي في الإمارات بوتيرة متسارعة، وذلك بفضل مبادرة التغطية الصحية الإلزامية التي اتخذتها الحكومة، والتي هي الآن في طور التنفيذ في كل من أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة وفقاً لتقرير حديث نشرته شركة «إنفلونتشال بزنس مان»، ومن المتوقع أن يحقق نمواً كبيراً بين 2018-2023.

وقال التقرير إن النمو المرتفع في أقساط التأمين الصحي، خلال الفترة 2011-2015، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 20 %، كان المحرك الرئيس للنمو ثنائي العدد في سوق الإمارات في 2016-2017، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13%، وشهد اختراق التأمين الصحي نمواً ملحوظاً على خلفية تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ومن ثم في كل من دبي والشارقة، في غمرة التحول نحو الرعاية الصحية الخاصة.

وأشار تقرير «إنفلونتشال بزنس مان» إلى أن الإمارات تعد موطناً لمجموعة واسعة من قطاع الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص وترعاه الحكومة ويتطور بسرعة، والذي يوفر مستوى عالياً من الرعاية الصحية للسكان. وتُعد سياسات التأمين الصحي جزءاً أساسياً من خدمات الرعاية الصحية، حيث إنها تغطي التكاليف المتعلقة بالنفقات الطبية، وكذلك النفقات الجراحية لحاملي وثائق التأمين.

ويتم دفع التكاليف المتكبدة أثناء علاج المريض بالكامل من قبل شركة التأمين مقدماً، أو بشكل غير مباشر من خلال السداد، وفقاً للشروط والأحكام المحددة مسبقاً. نمو متوقع بواقع 12.1% بين 2016-2021.

نمو السكان

وكان تقرير صدر عن شركة «ألبن كابيت» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والمصرفية التي تتخذ من دبي مقراً لها، توقّع أن تسجل أسواق التأمين في دولة الإمارات أسرع نمو سنوي بنسبة 12.1% خلال الأعوام 2016 ـــ 2021، مرجعاً ذلك لتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، إضافة إلى تزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وانتعاش النشاط الاقتصادي الذي أسهم في دعم النمو في الدولة. وذكر التقرير أن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي أسهم في زيادة الأقساط التأمينية المكتتبة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة.