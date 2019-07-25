«وي وورك» تدشّن أول مقر لها في الإمارات ضمن «هب 71»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة وي وورك أمس أنها ستفتتح أول مقر لها في الإمارات مطلع 2020، وذلك ضمن «هب 71»، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من مُربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية مقراً لها.

وتهدف «وي وورك» من خلال التعاون مع «هب 71» إلى تحويل مساحات بإجمالي يزيد عن 5 آلاف متر مربع إلى أماكن عمل عصرية تسمح بالتعاون والتواصل وملهمة تناسب المبتكرين وشركات رأس المال الجريء والجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة في المجال التكنولوجي. وستغطي هذه المساحة 3 طوابق وتقع ضمن ما يوصف أيضاً بالمركز المالي الدولي في أبوظبي.

وتأسست «وي وورك» في 2010 بهدف توفير مساحات مكتبية مرنة وجذابة ومبتكرة تتسم ببيئة نابضة بالحياة، لمساعدة الشركات والأفراد على التواصل والتعاون والنمو، وتوفر حالياً خدماتها ومساحات لمجتمع يضم أكثر من 466 ألف عضو على مستوى العالم، والتي تضم شركات ناشئة ومتوسطة إلى كبيرة الحجم.

وستوفر «وي وورك» من خلال منصة «هب 71» خيارات من بين مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بدءاً من خيار استخدام المكاتب المشتركة إلى مساحات مكتبية ذات خصوصية وتحكُّم في الضوضاء تبدأ قيمها الإيجارية من 1470 درهماً للمكتب شهرياً.