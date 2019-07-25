«الاتحاد لائتمان الصادرات» توقّع 3 مذكرات تفاهم في الصين

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات 3 مذكرات تفاهم استراتيجية مع مؤسسة ضمان الصادرات الصينية، والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتصدير المتبادل بين الإمارات والصين. وتمت مراسم توقيع الاتفاقيات الثلاث خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي عُقد في بكين.

وبهذه الخطوة، تصبح الاتحاد لائتمان الصادرات، أول شركة ائتمان للصادرات تقيم شراكة مع أهم ثلاث مؤسسات مالية رئيسية مملوكة من قبل حكومة الصين في نفس الوقت، وهي مؤسسة ضمان الصادرات الصينية وهي وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في الصين؛ والبنك الصناعي التجاري الصيني الذي يعتبر أكبر شركة عامة في العالم، وفقاً لقائمة فوربس جلوبال 2000، وبنك الصين وهو البنك الأكبر من حيث التعاملات الدولية والأكثر تنوعاً، والذي يعد أيضاً من أقدم البنوك الصينية التي استمرت عملياتها في البلاد.

وستتعاون الاتحاد لائتمان الصادرات مع هذه المؤسسات المالية في استكشاف وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. ومن شأن تلك التحالفات أن تعمل على تعزيز مكانة الاتحاد لائتمان الصادرات في السوق العالمية، بالإضافة إلى توفير الفرص التي ستنشأ في كل من الإمارات والصين فيما يتعلق بالاستثمارات والتجارة.