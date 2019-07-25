الإمارات تتصدر صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة للمنطقة في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) لأنشطة الاندماج والاستحواذ إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً في قيمة الصفقات المعلنة خلال النصف الأول بنسبة 220,8%، لتصل إلى 115,5 مليار دولار مقارنة مع 36.0 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2018. إلا أن حجم الصفقات تراجع في النصف الأول من العام بنسبة 10,7% مسجلاً 216 صفقة مقابل 242 صفقة في الفترة نفسها من العام السابق.

وسجل النصف الأول من عام 2019 تراجعاً في حجم صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 40 صفقة بقيمة 15.1 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 69 صفقة بقيمة 12.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018. وحلت الإمارات في المركز الأعلى من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى المنطقة، حيث تم تسجيل 20 صفقة بقيمة 14.4 مليار دولار.

وكان قطاع النفط والغاز الأعلى استهدافاً بالنسبة لنشاط الصفقات الواردة إلى المنطقة، حيث سجل صفقات بقيمة 10.8 مليارات دولار. وسجلت الإمارات 4 من أصل 6 صفقات واردة في هذا القطاع، شملت 3 صفقات كبرى تضمنت بيع حصص شركة أدنوك في أعمالها الخاصة بتكرير النفط وخطوط الأنابيب.

وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ: «توصلت الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى سبل مبتكرة لزيادة رأس المال، وقامت أيضاً بزيادة وتيرة تقييمات محافظها.

وبحسب تقرير مؤشر ثقة رأس المال، قال 61% من المديرين التنفيذيين المستطلعة آراؤهم بالمنطقة إن شركاتهم تقوم بتقييم محافظها كل 3ة أشهر أو حتى أقل من ذلك، وهي وتيرة أكبر مما أشار إليه المديرون التنفيذيون عالميا.

ومن الصفقات المهمة للنصف الأول صفقة استحواذ أوبر على «كريم» مقابل 3,1 مليارات دولار وهي أكبر صفقة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة حيث تجد الشركات التكنولوجيا المحلية الناشئة نفسها عرضة للاستحواذ من قبل لاعبين دوليين.