طيران الإمارات السابعة عالمياً في العائدات بـ 109 مليارات درهم

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

نجحت مجموعة طيران الإمارات في تعزيز مكانتها ضمن المراكز الأولى عالمياً من حيث حجم العائدات التي حققتها خلال عام 2018، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها صناعة السفر الجوي في المنطقة.

وحلت المجموعة في المركز السابع عالمياً من حيث حجم العائدات مقارنة مع شركات الطيران الأخرى مسجلة 29.746 مليار دولار (109.1 مليارات درهم) مقارنة بـ 44.5 مليار دولار حققتها مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية التي تصدرت الناقلات العالمية مستفيدة من حجم السوق المحلي بحسب التصنيف العالمي لمجموعات شركات الطيران الصادر عن «فلايت جلوبال».

وتفوقت طيران الإمارات على العديد من شركات الطيران العالمية مثل كاثي باسفيك وكانتاس والجوية السنغافورية وغيرها.

ونجحت الناقلة بمفردها في زيادة عائداتها بنسبة 6% إلى 97.9 مليار درهم العام الماضي. وبلغت الإيرادات خلال العقود الثلاثة الماضية نحو 884 مليار درهم بمعدل نمو تراكمي يصل إلى نحو 18.53%.