4.2 مليارات رسوم امتياز «اتصالات» و«دو» في 6 أشهر

المصدر: دبي- عمرو عادل

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 4.21 مليارات درهم، رسوم حق الامتياز إلى الحكومة الاتحادية للنصف الأول من العام الجاري، بزيادة 2.3% مقارنة بـ 4.11 مليارات درهم خلال الفترة المقارنة من 2018.

وتظهر القوائم المالية، أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغت 3.164 مليارات درهم بزيادة 3.8%، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.068 مليار درهم وهي القيمة نفسها المسددة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال الريع الثاني سددت «اتصالات» نحو 1.584 مليار درهم، فيما سددت «دو» 527.5 مليوناً.وتتوقع وزارة المالية أن تصل قيمة الرسوم إلى 7.75 مليارات في 2019.

وبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز، التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2018 نحو 52.76 مليار درهم، بنحو 41.6 مليار درهم لاتصالات، و11.12 ملياراً لـ«دو».