«الإمارات للاستثمارات» تصدر صكوكاً إسلامية بـ 600 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، (المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان)، أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات بربح 3.939%، وتم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة لإصدار مليار دولار، والذي تم إدراجه في بورصة لندن.

وكان الطلب على الصكوك قوياً كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات ووصل إلى 3.7 مليارات دولار ما يعادل 6.2 مرات ضعف المبلغ المصدر.وشارك في الاكتتاب 135 مستثمراً من 20 دولة. وتم تخصيص 61% من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 33%، أوروبا 24%، الولايات المتحدة/‏‏أوف شور 4%)، وتم تخصيص 39% لمستثمرين خليجين.