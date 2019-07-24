"الغارديان" تنشر صور ماريو ديل كورتو عن حدائق دبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

نشرت أخيراً، صحيفة "الغارديان" البريطانية صوراً على صفحاتها، للمصور السويسري ماريو ديل كورتو، الذي قام برحلة دامت 10 سنوات، متنقلاً في أنحاء المعمورة، لتوثيق العلاقة بين العالمين البشري والنباتي، بما في ذلك، حديقة أشجار طريق سريع في دبي، وحديقة "ميراكل غاردن" بمجسماتها وتصاميمها الرائعة.

أسفاره نقلته من دبي إلى فرنسا حيث حدائق خشب البقس التوبياري في "ماركيساك"، مروراً بكازاخستان وهونغ كونغ وتشيكيا والمكسيك وسنغافورة وسويسرا. وقد توج رحلته بمعرض للصور سيستمر حتى 22 سبتمبر في أرل بجنوب فرنسا.

صوره تستحضر الثقافات والناس والمعرفة، وتضيء على أفعال الإنسان وتدفعنا للتفكير بشأن كوكبنا ودور النبات في حياتنا وطبيعة عالمنا.

الصور التي التقطها ديل كورتو عن دبي ونشرتها الصحيفة، تُظهر الأشجار التي تشكل دعائم طريق سريع وهائل بالإمارة، وقد كتب تحت الصورة "المغزى يتجاوز المنظر الطبيعي والدلالات الغذائية"، كما تظهر صورة طائرة "الإمارات" التي تغطيها الأزهار في "ميراكل غاردن"، وقد كتبت تحتها "في أنحاء العالم يلجأ البستانيون إلى زراعة حدائقهم مبتكرين مشاهد مذهلة".

وفي المعرض صور أخرى للفنان تعود لمنتزهات ومدن وحدائق ومناظر برية، وهي عبارة عن حدائق بسيطة أو مشغولة جيداً، كثير منها يمنح انطباعاً عن معارف قديمة ومعاصرة، أو واحة صغيرة وسط مجتمع صناعي متطور.