«سي إن بي سي»: دبي واحدة من أقوى مدن العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية دبي بأنها واحدة من أقوى مدن العالم.

وأضافت أن قيادات دبي نجحت في الوصول بها إلى هذه المكانة من خلال رهانهم على استثمار عشرات المليارات الدولارات في تحديث البنية التحتية للإمارة والنهوض بمرافقها إلى أرقى المستويات العالمية، بُغية تحويلها إلى مركز تجاري عالمي مرموق.

وبثت الشبكة تقريراً تليفزيونياً بعنوان «كيف صارت دبي فائقة الثراء»، واستعرضت فيه تاريخ دبي منذ القرن التاسع عشر، حتى تولي المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، مسؤولية حكم الإمارة عام 1958.

وأكد تقرير «سي إن بي سي» أن هذا العام كان نقطة الانطلاق في مسيرة دبي نحو النهضة، حيث قرر الشيخ راشد أن يبني هذه النهضة على ثلاثة مسارات لثلاثة أنشطة اقتصادية، هي التجارة والتمويل والسياحة، اعتماداً على تراث دبي الراسخ في قطاع التجارة البحرية.

وأضاف التقرير أن الاستراتيجية التي انتهجها الشيخ راشد أثبتت نجاحها، وحققت لدبي القفزة الهائلة التي وضعتها في مكانتها الحالية، بعد أن أكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة عندما تولى مسؤولية حكم دبي في عام 2006.